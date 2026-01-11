Addio a Giovanni Treccani il pustì che fondò I Novagliesi

Montichiari e Novagli piangono la scomparsa di Giovanni Treccani, noto come

Montichiari e la frazione di Novagli salutano per l'ultima volta Giovanni Treccani, scomparso a 80 anni dopo aver dedicato gran parte della sua vita alla famiglia, al lavoro e alle tradizioni locali. Per tutti era semplicemente "El pustì", un soprannome che portava con orgoglio fin dagli anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

