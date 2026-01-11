Addio a Giovanni Treccani il pustì che fondò I Novagliesi

Montichiari e Novagli piangono la scomparsa di Giovanni Treccani, noto come

Montichiari: addio a Treccani, attore dei Novagliesi e storico postino - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. giornaledibrescia.it

Bologna si stringe attorno alla famiglia di Giovanni nel giorno dell’addio - facebook.com facebook

Una città attorno a Giovanni: l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.