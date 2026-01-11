Addio a Bob Weir fondatore dei Grateful Dead

Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead e chitarrista di rilievo nel panorama rock, è scomparso all’età di 78 anni. Figura fondamentale nel mondo della musica, ha contribuito a plasmare l’identità della band e l’approccio collettivo all’esperienza musicale. La sua morte rappresenta una perdita importante per la storia del rock e per i fan di tutto il mondo.

(Adnkronos) – Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, chitarrista ritmico tra i più originali della storia del rock e custode di un'idea di musica come esperienza collettiva, è morto all'età di 78 anni. A darne notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato su Instagram: Weir si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi.

Addio a Bob Weir, co-fondatore dei Grateful Dead - Bob Weir, lo schivo cantautore e chitarrista celebre come "l'altro fondatore" dei Grateful Dead, è morto a 78 anni per complicazioni polmonari. ticinonews.ch

Addio a Bob Weir, leggenda dei Grateful Dead È morto Bob Weir, chitarrista, cantante, compositore e co-fondatore della leggendaria rock band Grateful Dead. Aveva 78 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da un comunicato diffuso tramit x.com

A Weir era stato diagnosticato un cancro nel luglio 2025 e aveva iniziato il trattamento alcune settimane prima di tornare sul palco al Golden Gate Park di San Francisco per celebrare il 60 anniversario della band da lui co-fondata Grateful Dead. - facebook.com facebook

