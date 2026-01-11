Addio a Benito Ercoli Militò nell’Ascoli Calcio

È scomparso a Teramo all’età di 90 anni Benito Ercoli, originario di Ascoli e ex calciatore dell’Ascoli Calcio. La sua carriera nel calcio ha rappresentato un importante capitolo della storia sportiva locale. Ricordato per il suo impegno e dedizione, Ercoli lascia un ricordo duraturo nel mondo del calcio e nella comunità di Ascoli.

E' morto a Teramo all'età di 90 anni Benito Ercoli, originario di Ascoli ed ex calciatore dell' Ascoli calcio. Ercoli ha militato nella squadra bianconera a metà degli anni Cinquanta, nella compagine allenata da mister Grassi che comprendeva, fra gli altri, Grassi, Pavoni, Virgulti, Nardi, Tenaglia, Oddi, Pastore, Chiossi, oltre al massaggiatore Tancredi, all'epoca noto con il soprannome "lu tappe". Anche a Benito Ercoli era stato attribuito un affettuoso nomignolo: lo chiamavano "lu predde" per via del fratello Carmine che era un sacerdote e primo di sette fratelli della famiglia Ercoli. Era la prima rosa dell'Ascoli dopo la fusione con la Del Duca.

