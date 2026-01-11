Ad Andrea Rinaldo il premio veneziano dell' anno 2025

L'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo ha ricevuto questa mattina il premio

L'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo ha ottenuto stamattina il riconoscimento di “veneziano dell'anno” 2025: il premio promosso dall'associazione Settemari e assegnato a persone, enti o istituzioni che contribuiscono al miglioramento sociale e culturale della città, o a diffondere il prestigio di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

