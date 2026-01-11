Ad Andrea Rinaldo il premio veneziano dell' anno 2025
L'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo ha ricevuto questa mattina il premio
L'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo ha ottenuto stamattina il riconoscimento di “veneziano dell'anno” 2025: il premio promosso dall'associazione Settemari e assegnato a persone, enti o istituzioni che contribuiscono al miglioramento sociale e culturale della città, o a diffondere il prestigio di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il Nobel dell'acqua, Andrea Rinaldo, è il "Veneziano dell'anno 2025" - Infanzia nella città lagunare, da 40 anni vive a Padova dove ha insegnato all'università. rainews.it
Ad Andrea Rinaldo il premio “Veneziano dell’anno 2025” - Si è svolta stamani, nelle sale apollinee del Teatro La Fenice, la cerimonia di conferimento dello speciale riconoscimento "Il veneziano dell'anno 2025" ... italpress.com
Andrea Rinaldo: «Io 'veneziano dell'anno'. Il mio progetto per salvare la città» - Alla fine di questo secolo avremo un metro d'acqua in più sul medio mare: è l'allarme lanciato dall'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo, nato a Venezia nel ... ilgazzettino.it
Servizio TGR Veneto del Premio Veneziano dell'Anno 2025
Il “Veneziano dell’Anno” è Andrea Rinaldo, distintosi per l’infaticabile determinazione con cui ha promosso la salvaguardia della città di Venezia, proponendola come sede ideale per la ricerca scientifica sugli ambienti costieri, sul controllo delle pandemie e s - facebook.com facebook
