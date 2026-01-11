Ad Affari Tuoi Elena ascolta il fidanzato e cambia pacco sul finale | con quale cifra è tornata a casa

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 11 gennaio, Elena, residente nel Veneto, ha partecipato alla trasmissione insieme al fidanzato Leonardo. Nel corso della puntata, Elena ha ascoltato il consiglio di Leonardo e ha deciso di cambiare pacco al momento finale. Alla fine, sono tornati a casa con una cifra che ha scelto proprio in base a quel suggerimento.

Chi è Elena del Veneto, concorrente di Affari tuoi dell'11 gennaio - Da Campo San Piero in provincia di Padova, arriva Elena in rappresentanza del Veneto come concorrente di Affari tuoi nella puntata di domenica 11 gennaio 2026. tag24.it

Chi è Leonardo, fidanzato di Elena ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi di domenica 11 gennaio 2026, i riflettori si sono accesi su Leonardo, che ha accompagnato la fidanzata Elena, rappresentante del Veneto. tag24.it

In “Affari Tuoi” del 10 gennaio Ivan, concorrente dall’Umbria, ha accettato l’offerta del Dottore da 35 mila euro nonostante nel pacco ci fossero solo 20 euro, evitando una possibile beffa con una scelta che ha sorriso alla sorte. - facebook.com facebook

