Accogliere studenti stranieri alcuni consigli utili ed esempi concreti
L’accoglienza degli studenti stranieri richiede attenzione e sensibilità. In questo testo, condividiamo alcuni consigli pratici e esempi concreti per facilitare il loro inserimento nel contesto scolastico italiano. Partendo dall’esperienza di insegnanti, analizziamo come il sistema educativo abbia affrontato le sfide legate a situazioni di emergenza, offrendo strumenti utili per un supporto efficace e rispettoso delle diverse culture.
Inviato da Rossella Gattinoni (docente di Lettere di un liceo della prov. di Lecco) e da Anna Rosa Besana (docente di Lettere in pensione) In una fase, forse, conclusiva del conflitto in Ucraina, si può fare un po’ di bilancio anche in materia di scuola, tirando le somme su come il sistema scolastico italiano abbia risposto all’emergenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ospitare studenti da tutto il mondo - E' ufficialmente aperta la selezione delle famiglie italiane disponibili ad accogliere studenti stranieri per l'anno scolastico 2025/2026. ansa.it
Studenti stranieri di Harvard temono le cerimonie di laurea per timori di immigrazione - Alcuni studenti stranieri di Harvard hanno espresso paura di partecipare alle cerimonie di laurea di questa settimana: lo ha detto la direttrice dei servizi per l'immigrazione dell'ateneo Maureen ... quotidiano.net
Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. internazionale.it
Anche noi abbiamo i nostri Open Day! Online, come tutta la nostra didattica, per accogliere studenti e studentesse da tutto il mondo. Per il corso di laurea, stiamo già organizzando un #OpenDay che si terrà a fine febbraio. Saremo in tanti: staff, tutor, docenti - facebook.com facebook
