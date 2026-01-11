Accadde oggi | 11 gennaio l’addio a Fabrizio De André

L’11 gennaio 1999, alle 2:30, Fabrizio De André si è spento all’Istituto dei Tumori di Milano. Cantautore noto per la sua capacità di comunicare emozioni semplici con autenticità, ha lasciato un’impronta significativa nella musica italiana. La sua morte ha rappresentato una perdita per il panorama culturale, ma il suo operato continua a essere ricordato e apprezzato. Questo giorno segna un momento di riflessione sulla sua vita e il suo contributo artistico.

Riuscì a rivolgersi senza mezzi termini e senza mediazioni a un pubblico in grado di apprezzarlo, soprattutto in virtù della costante semplicità delle melodie L’11 gennaio 1999, alle 2:30, all’Istituto dei Tumori di Milano si spense Fabrizio De André, assistito dalla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 11 gennaio, l’addio a Fabrizio De André Leggi anche: La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli, flash mob in piazza del Plebiscito l’11 gennaio Leggi anche: "De Andrè", serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo Merulana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Almanacco | Domenica 11 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 10 e l'11 gennaio; Almanacco di Oggi Domenica 11 Gennaio 2026; Cosa fare nel week end a Brescia e in provincia: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026. Almanacco | Domenica 11 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace, a Erba viene compiuta un'efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni: ricorrenze, avvenimenti, santo e prover ... modenatoday.it

, Domenica 10 Gennaio 2016 Scompare David Bowie Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+10+gennaio&fyi=2&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=archivio_ - facebook.com facebook

Il 10 gennaio del 1973 nasceva il regista Alessandro Genovesi direttore di “La peggior settimana della mia vita #accaddeoggi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.