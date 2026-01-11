‘Accabadora’ al Duse il romanzo di Murgia

Arriva al Teatro Duse Accabadora, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010. Lo spettacolo è in programma martedì e mercoledì (alle 21) ed è diretto da Veronica Cruciani, con Anna Della Rosa nel ruolo di Maria e drammaturgia di Carlotta Corradi. La riscrittura sceglie la forma del monologo e adotta il punto di vista di Maria, la figlia d’anima di Bonaria Urrai. Attraverso il suo racconto prende forma la vicenda ambientata in Sardegna, nel paese immaginario di Soreni, dove Maria viene affidata da bambina a Bonaria, donna sola, sarta di giorno e accabadora di notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

