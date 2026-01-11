Un uomo di 56 anni è stato individuato dalle fototrappole mentre abbandonava rifiuti lungo le strade di Treviglio, continuando questa attività anche durante le festività. L’intervento del Nucleo Ambientale della polizia locale, sotto la guida del comandante Giovanni Vinciguerra, ha portato al suo identificazione. Questa azione testimonia l’impegno delle autorità locali nel contrasto all’abbandono selvaggio di rifiuti e nella tutela dell’ambiente urbano.

Treviglio. Non si è fermata neppure durante il periodo delle festività l’attività del Nucleo Ambientale della polizia locale di Treviglio coordinati dal comandante Giovanni Vinciguerra. I controlli non si sono limitati all’ambito urbano, dove prosegue in modo costante l’azione di contrasto all’utilizzo improprio dei cestini stradali e la tutela del decoro del centro storico, particolarmente sensibile durante i periodi di maggiore affluenza, ma hanno interessato anche le zone periferiche e rurali della città dove, nei giorni scorsi, sono stati accertati due episodi di abbandono illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Passa con l'auto e abbandona i rifiuti a bordo strada: pizzicato dalle telecamere

Leggi anche: Passa con l'auto e abbandona i rifiuti a bordo strada: pizzicato dalle telecamere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Abbandonava i rifiuti per strada “centellinandoli” giorno dopo giorno: 56enne pizzicato dalle fototrappole - L’attività del Nucleo Ambientale della Polizia Locale non si è fermata nemmeno durante le festività natalizie: controlli costanti sul territorio, dal centro alle aree periferiche e rurali, per contras ... bergamonews.it