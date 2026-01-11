A Verona una seconda vita per gli alberi di Natale recuperate 15 piante vere Benini | Attenzione importante per il verde

A Verona si è conclusa con successo la seconda edizione dell’iniziativa “Dona una seconda vita al tuo albero di Natale vero”, promossa dal Comune in collaborazione con il Vivaio Amia. Sono state recuperate 15 piante vere, contribuendo alla tutela del verde urbano. Benini sottolinea l’importanza di questa iniziativa per sensibilizzare sul rispetto e la cura delle piante, promuovendo un approccio sostenibile anche durante le festività.

Si è conclusa con un bilancio positivo anche la seconda edizione dell'iniziativa "Dona una seconda vita al tuo albero di Natale vero", promossa dal Comune di Verona in collaborazione con il Vivaio Amia. L'obiettivo è dare continuità a un progetto che punta a ridurre gli sprechi e a valorizzare il.

