A Palazzo di Città via alla sessione di bilancio e intanto si attende il consiglio di Stato sulla regolarità delle elezioni

A Palazzo di Città si apre la sessione di bilancio, incentrata sulla discussione delle entrate e delle spese comunali. Nel frattempo, si attende la decisione del Consiglio di Stato sulla regolarità delle ultime elezioni, che potrebbe influenzare il quadro amministrativo e politico locale. La fase di confronto si svolge in un contesto di attenzione e trasparenza, nel rispetto delle procedure istituzionali.

