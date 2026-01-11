A Palazzo di Città via alla sessione di bilancio e intanto si attende il consiglio di Stato sulla regolarità delle elezioni
A Palazzo di Città si apre la sessione di bilancio, incentrata sulla discussione delle entrate e delle spese comunali. Nel frattempo, si attende la decisione del Consiglio di Stato sulla regolarità delle ultime elezioni, che potrebbe influenzare il quadro amministrativo e politico locale. La fase di confronto si svolge in un contesto di attenzione e trasparenza, nel rispetto delle procedure istituzionali.
Si apre con l’attesa della sentenza del consiglio di Stato sulle ultime elezioni la sessione di bilancio in consiglio comunale. In aula si torna lunedì 12 gennaio per iniziare il dibattito su Dup (Documento unico di programmazione) 2025-2025 che contiene anche il Piano triennale delle opere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
L'assemblea convocata lunedì prossimo alle 12 a Palazzo di città - facebook.com facebook
