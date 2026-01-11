A Naggio è sempre un Macello! Una grande festa d' inverno casa per casa

A Naggio, sul Lago di Como, torna Il Macello, la tradizionale festa invernale. Un evento che coinvolge le case del paese con musica, cibo e momenti di aggregazione, anche a gennaio. La celebrazione, legata ai falò di Sant'Antonio, rappresenta un’occasione per vivere la comunità e scoprire le tradizioni locali in un’atmosfera autentica e raccolta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.