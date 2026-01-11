A Naggio è sempre un Macello! Una grande festa d' inverno casa per casa
A Naggio, sul Lago di Como, torna Il Macello, la tradizionale festa invernale. Un evento che coinvolge le case del paese con musica, cibo e momenti di aggregazione, anche a gennaio. La celebrazione, legata ai falò di Sant'Antonio, rappresenta un’occasione per vivere la comunità e scoprire le tradizioni locali in un’atmosfera autentica e raccolta.
Non si può più dire che non succede niente sul Lago di Como d'inverno da quanto c'è IL Macello! Una grande festa che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più cibo, più divertimento anche a gennaio: Il Macello - Musica in casa e cibo ai falò di Sant'Antonio per sopravvivere. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Amici di Naggio. . La Scuoletta durante il MACELLO! Tirlindana - facebook.com facebook
