A Domenica In ‘La Preside’ Luisa Ranieri e la ritrovata pace tra Valeria Marini e Gianna Orrù

Domenica In torna su Rai 1 con un nuovo episodio condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti, Luisa Ranieri, nota come 'La Preside', e le novità sulla ritrovata serenità tra Valeria Marini e Gianna Orrù. L’appuntamento, in onda dalle 14, si conferma come momento di approfondimento e intrattenimento, con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Come ogni domenica, Mara Venier torna su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2026. In apertura, Luisa Ranieri si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie TV La Preside, diretta da Luca Miniero e in onda su Rai 1 da domani sera per quattro puntate. A seguire, Marco Giallini interverrà per parlare del film Prendiamoci una pausa, nelle sale dal 15 gennaio, per la regia di Christian Marazziti. Attese anche Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, che condivideranno il racconto del loro ritrovato rapporto e ripercorreranno la vicenda della truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

