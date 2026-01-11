A che ora Polonia-Svizzera oggi Finale United Cup 2026 | orari singolari e doppio tv streaming

La finale United Cup 2026 tra Polonia e Svizzera si disputa oggi, con orari dedicati alle singole e doppie, disponibili su TV e streaming. È la terza finale per la Polonia e la prima per la Svizzera nella storia del torneo. Dopo un’edizione caratterizzata da esiti imprevedibili, le due squadre si sfidano in un confronto che mette in evidenza diverse fasi di forma e prestazioni dei rispettivi atleti.

Terza finale di United Cup per la Polonia, prima per la Svizzera. Esito un po' a sorpresa della quarta edizione di United Cup, che manda in finale una squadra indubbiamente forte e con un giocatore in chiara ripresa contro un'altra che vive di due traiettorie agonistiche totalmente opposte. Saranno scontri, comunque, tutti da vedere. Swiatek-Bencic è una parte di quanto di meglio può offrire oggi il circuito femminile, per quel che è la campionessa di Wimbledon e per ciò che può garantire l'elvetica. A seguire, ci sono i sogni di rinascita di Hurkacz e un Wawrinka ormai libero da qualsiasi pressione.

