A che ora il biathlon oggi | startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof tv streaming

Da oasport.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 11 gennaio, si conclude a Oberhof la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, primo evento del 2026. La giornata prevede la startlist dell'inseguimento femminile e la staffetta maschile, con gare trasmesse in diretta su TV e streaming. Ecco gli orari e le informazioni utili per seguire le competizioni di questa tappa importante del circuito internazionale.

Oggi, domenica 11 gennaio, cala il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof (Germania), il primo appuntamento del 2026 del massimo circuito internazionale. Sulle nevi teutoniche tante emozioni nei giorni precedenti e ultima giornata di gare che prevede nello schedule la staffetta maschile e l’inseguimento femminile. Nella prova a squadra riservata agli uomini Tommaso Giacomel cercherà di trascinare i suoi compagni, dopo essere stato il primattore indiscusso a livello individuale. Il 25enne trentino, vittorioso nella Sprint e nella Pursuit, sta riscrivendo pagine di storia dello sport italiano e non vuole fermarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

ANCORA WIERER, Secondo podio consecutivo. Vince LOU JEANMONNOT | HIGHLIGHTS

