A che ora gli sport invernali oggi | programma 11 gennaio calendario gare tv streaming

Il 11 gennaio, numerose discipline degli sport invernali sono in programma, tra cui le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, bob, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Di seguito, il calendario aggiornato, gli orari e le modalità di visione su tv e streaming, per seguire gli eventi di oggi.

Oggi, domenica 11 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob (valida anche per gli Europei), il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. La terza ed ultima giornata di gare ad Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà alle ore 11.00 con la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l'Italia. A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell'ordine, Patrick Braunhofer all'apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura.

