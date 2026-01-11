A che ora gli sport invernali oggi | orari 11 gennaio calendario gare tv streaming

Ecco gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, 11 gennaio. Sono in programma competizioni di Coppa del Mondo e altri eventi di sci alpino, bob, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Di seguito trovate le informazioni su orari, programmazione in TV e streaming, per seguire le gare in modo semplice e chiaro.

Oggi, domenica 11 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob (valida anche per gli Europei), il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. La terza ed ultima giornata di gare ad Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà alle ore 11.00 con la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l'Italia. A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell'ordine, Patrick Braunhofer all'apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura.

