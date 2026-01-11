A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi | orari 11 gennaio tv streaming azzurri in gara

Oggi, 11 gennaio, si conclude la terza e ultima giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki. Di seguito gli orari delle gare, le modalità di visione in TV e streaming, e le informazioni sugli azzurri in gara. Un’occasione per seguire da vicino le prestazioni degli atleti italiani in questa importante manifestazione continentale.

Oggi, domenica 11 gennaio, terza e ultima giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). L’ Arena Lodowa sarà teatro di grandi sfide e il sipario calerà con l’Italia che andrà a caccia di medaglie dopo i tre podi complessivi messi in cassaforte nei primi due giorni di competizione. Non sarà semplice centrare l’obiettivo. Le maggiori chance per rientrare nel novero della top-3 sono nella Mass Start maschile. Andrea Giovannini, detentore del titolo mondiale, andrà in cerca di altre soddisfazioni, volendosi confermare uno dei massimi rappresentanti di questa specialità. Al suo fianco ci sarà Riccardo Lorello, splendido argento ieri nei 5000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

