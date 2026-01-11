A che ora finisce C’è Posta per Te | orario di inizio e fine su Canale 5

C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, torna in onda su Canale 5. La trasmissione viene trasmessa di solito in prima serata, con orario di inizio intorno alle 21:20 e conclusione verso le 23:30. Gli orari possono variare leggermente in base alla programmazione settimanale, quindi è consigliabile verificare la guida TV per dettagli aggiornati.

C’è Posta per Te orario su Canale 5. Maria De Filippi ritorna in prima serata su Canale 5, pronta a riconquistare il sabato sera degli italiani. Comincia la ventitreesima stagione del people-show più famoso e longevo della storia della televisione italiana. Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

