A-14 Bologna-Taranto chiuso a causa dei lavori per una notte il casello di Cesena

Per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il casello di Cesena sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, dalle 21 alle 5. La chiusura riguarda l’uscita per chi proviene da Bologna. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante questo intervallo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, una nota informa che per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il casello di Cesena, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire.

A14 Bologna - Taranto: chiuso per una notte il tratto Castel San Pietro - Bologna San Lazzaro, verso Bologna - Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte sul torrente Idice, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 gennaio, sarà chiuso il. virgilio.it

