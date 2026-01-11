A 14 anni abbandonata per mesi con 7 cani in casa un biglietto | Per 87 volte mamma ha detto che non può venire

Una scoperta sconvolgente ha portato alla luce una situazione di grave abbandono in Alabama. In una casa sporca e trascurata, le forze dell’ordine hanno trovato sette cani, tra cui uno deceduto nell’armadio, e un biglietto che rivela come una ragazza di 14 anni fosse rimasta sola per mesi, con la madre che ripetutamente dichiarava di non poter intervenire. Un caso che evidenzia le conseguenze di un coinvolgimento familiare complesso e doloroso.

