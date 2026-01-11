A 14 anni abbandonata per mesi con 7 cani in casa un biglietto | Per 87 volte mamma ha detto che non può venire
Una scoperta sconvolgente ha portato alla luce una situazione di grave abbandono in Alabama. In una casa sporca e trascurata, le forze dell’ordine hanno trovato sette cani, tra cui uno deceduto nell’armadio, e un biglietto che rivela come una ragazza di 14 anni fosse rimasta sola per mesi, con la madre che ripetutamente dichiarava di non poter intervenire. Un caso che evidenzia le conseguenze di un coinvolgimento familiare complesso e doloroso.
La terribile scoperta in una casa in Alabama dove la polizia ha trovato sporcizia ed escrementi insieme a 7 cani di cui uno morto nell’armadio. “Sul comodino la minore aveva un biglietto in cui era scritto Quante volte la mamma mi dice che non può venirmi a prendere’ e aveva 87 trattini” ha spiegato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A 14 anni abbandonata per mesi con 7 cani, in casa un biglietto: “Per 87 volte mamma ha detto che non può venire” - La terribile scoperta in una casa in Alabama dove la polizia ha trovato sporcizia ed escrementi insieme a 7 cani di cui uno morto nell’armadio ... fanpage.it
