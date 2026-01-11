1996 l’anno di Del Piero il racconto continua | domani il secondo episodio

Nel secondo episodio della produzione originale Sky Sport, Alessandro Del Piero ripercorre la stagione che lo ha visto protagonista, tra sfide, successi e una Juventus in fase di trasformazione. Un racconto dettagliato e sincero che offre uno sguardo approfondito su un periodo fondamentale della sua carriera e della squadra.

