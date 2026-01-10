Zirkzee-Roma cambia tutto | decisione presa dal club

Il club Roma ha comunicato ufficialmente una decisione che riguarda il futuro di Zirkzee, annunciata dal direttore sportivo Massara prima della partita contro il Sassuolo. La scelta rappresenta un cambiamento importante per la squadra e si inserisce nel contesto delle strategie di mercato del club, che si stanno evolvendo in vista della seconda parte della stagione di Serie A.

L’annuncio del Ds giallorosso Massara prima della gara di campionato col Sassuolo Massara è uscito allo scoperto sul calciomercato della Roma prima del match casalingo col Sassuolo valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Importanti le dichiarazioni su Joshua Zirkzee, il primo grande obiettivo dei giallorossi per questa sessione di gennaio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Ds della Roma ha mostrato grande pessimismo sull’operazione Zirkzee: “ In questo momento il Manchester United ha chiuso ogni discorso di mercato dopo l’esonero di Amorim – le sue parole al microfono di ‘Dazn’ – Dubito che cambino idea da qui alla fine del mercato”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zirkzee-Roma, cambia tutto: decisione presa dal club Leggi anche: Zirkzee Juventus, decisione presa dal Manchester United dopo l’esonero di Amorim. Le ultimissime sul giocatore olandese Leggi anche: Roma, cambia il piano per l’attacco: blitz per Raspadori, poi tutto su Zirkzee La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Roma su Zirkzee, Massara ammette: “Il cambio di allenatore al Manchester United potrebbe cambiare le cose”; Calciomercato Roma, Zirkzee in standby: lo United blocca tutto. Ecco le alternative; Clamoroso, dall'Inghilterra: il Manchester caccia Amorim. Cosa cambia per Zirkzee alla Roma; Roma calciomercato, oggi la risposta di Raspadori. Il Manchester United esonera Amorim: cambia il futuro di Zirkzee?. Dragusin chiama, Zirkzee salta, Raspadori in arrivo: calciomercato Roma, Massara in diretta - Gennaio è sempre un mese particolare, che costringe le squadre di Serie A a guardare con un occhio al campo e l'altro al mercato. tuttosport.com

