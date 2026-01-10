Zelig, il celebre palco della comicità italiana, festeggia i suoi 30 anni. Da oltre tre decenni, ha rappresentato un punto di riferimento per numerosi comici e pubblico, con oltre 150 puntate in prima serata e più di 500 ore di registrazioni. Un traguardo importante che segna il percorso di un programma che ha contribuito a far conoscere e apprezzare il talento umoristico in Italia.

Dopo 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazioni e più di 200 comici passati sul palco, Zelig celebra tre decadi di comicità. Il celebre show, creato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, torna su Canale 5 da lunedì 12 gennaio, con quattro appuntamenti speciali intitolati Zelig 30. La coppia storica e i comici attesi. Al timone ritroviamo la storica coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che guideranno il pubblico nello Studio 20 di Cologno Monzese attraverso le gag e i numeri che hanno fatto la storia del programma. Tra i protagonisti della prima puntata ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo, Mr Forest e Raul Cremona, accompagnati dalla band leggendaria Roy Paci e gli Aretuska. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Zelig compie 30 anni: ritorno in grande stile su Canale 5

Leggi anche: Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show

Leggi anche: Timothée Chalamet compie 30 anni: chiamatelo con il suo nome, «Re dello stile»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Zelig compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia; «Zelig», 30 anni di risate: arriva lo speciale di quattro serate su Canale 5; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Mago Forest: “Tutta colpa di Zelig se non dirigo il Cern”.

"Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia - Nato nel 1996, "Zelig" è il programma comico più longevo in Italia: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. tgcom24.mediaset.it