yemen in migliaia in strada a supporto dei separatisti nel sud del paese

A Aden, nello Yemen, migliaia di persone sono scese in strada per sostenere il Consiglio di Transizione del Sud (STC), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti. La manifestazione si è svolta in un contesto di crescenti tensioni e scontri armati con le forze del governo riconosciuto a livello internazionale, a un giorno dalla recente decisione di sciogliere il gruppo.

Migliaia di persone si sono radunat e oggi, sabato, nella città di Aden, nel sud dello Yemen, per manifestare il proprio sostegno al gruppo separatista Consiglio di Transizione del Sud (STC), appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, un giorno dopo lo scioglimento del gruppo a seguito dell’aumento delle tensioni e degli scontri armati con le forze del governo yemenita internazionalmente riconosciuto. I sostenitori dell’Stc si sono riuniti nella loro roccaforte nel distretto di Khor Maksar, dove si trova l’aeroporto internazionale di Aden. I manifestanti hanno intonato slogan contro l’Arabia Saudita e sventolato la bandiera dello Yemen del Sud, che fu uno Stato indipendente tra il 1967 e il 1990. 🔗 Leggi su Lapresse.it

