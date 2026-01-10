A gennaio, l’Xbox Game Pass arricchisce la propria libreria con nuovi titoli, tra cui un atteso metroidvania disponibile al lancio e il capitolo più recente della saga survival horror di Capcom. La selezione offre agli abbonati l’opportunità di scoprire nuove esperienze di gioco, consolidando il servizio come una scelta interessante per gli appassionati. Ecco le principali novità previste per il mese.

Il nuovo anno comincia bene per gli abbonati all’Xbox Game Pass, a gennaio arrivano tanti nuovi giochi, tra i quali spiccano un ispiratissimo metroidvania al day one e l’ultimo capitolo della saga survival horror di Capcom. Generalmente il mese di gennaio è uno di quelli più spogli dell’anno lato uscite rilevanti. Conclusa la fase festiva in cui si punta a massimizzare le vendite, i vari produttori si prendono una pausa, attendendo di fatto che gli acquirenti smaltiscano il backlog e siano pronti ad acquistare qualcosa di nuovo da giocare. Tuttavia gennaio è un mese utile per recuperare qualcosa che si è lasciato indietro nei mesi precedenti o per scovare qualche perla indie o qualche gioco meno pubblicizzato che sfrutta la scarsa affluenza di titoli per ritagliarsi uno spazio e massimizzare le vendite. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Xbox Game Pass, nuova infornata di titoli a gennaio: tra le novità c’è anche Resident Evil

Leggi anche: Migliori giochi xbox game pass: 5 nuovi titoli tra cui un’avventura AAA di 20 ore

Leggi anche: Giochi in uscita xbox game pass: 5 titoli in partenza il 30 novembre tra cui octopath traveler 1 e 2

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I giochi più interessanti in arrivo su Xbox Game Pass nel 2026 (e oltre); Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di gennaio 2026?; Xbox Game Pass si aggiorna a gennaio 2026 con Star Wars Outlaws, Resident Evil Village e tante novità; Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Star Wars Outlaws e RE: Village.

Xbox Game Pass, 5 annunci per titoli vecchi e nuove uscite - Al New Game+ Showcase Xbox ha annunciato importanti novità su nuovi titoli e aggiornamenti nella libreria Game Pass ... gamesource.it