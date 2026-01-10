WWE | Elton Prince operato al collo carriera a rischio per lui Splendido messaggio dell’amico Kit Wilson

Elton Prince, membro dei Pretty Deadly, è stato sottoposto a un intervento al collo, mettendo a rischio la sua carriera nel wrestling. Assente dalle competizioni da giugno, le sue condizioni sono state mantenute riservate fino a oggi, quando il suo collega Kit Wilson ha condiviso un messaggio di supporto. Questa situazione solleva attenzione sulla salute degli atleti e sull’incertezza delle loro future prestazioni nel mondo WWE.

Elton Prince, metà dei Pretty Deadly, è assente dalle scene dallo scorso giugno, ma fino a ieri non si conoscevano perfettamente le sue condizioni. Il biondo inglese con un post su Instagram ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico di fusione di due vertebre del collo e ha spiegato nei dettagli come si è infortunato e tutto il percorso, duro e complicato, che l’ha portato all’intervento chirurgico. “È stato terrificante”. Questo quanto scritto da Prince su Instagram: “A maggio sono atterrato male sul ring, ho battuto la testa sul tappeto e ho sentito come una scarica elettrica rovente esplodere nel collo e nelle braccia, ho perso il controllo delle mani perché tutte le dita si sono piegate e sono rimaste bloccate per un attimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

