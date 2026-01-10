WWE | Drew non doveva uscrine vincitore

Durante l'ultimo episodio di Smackdown a Berlino, Drew McIntyre e Cody Rhodes si sono sfidati in un match “Three stages of hell”. La sfida prevedeva tre cadute con regole diverse ad ogni fase, e alla fine Drew è riuscito a uscire vittorioso, anche se non era previsto che fosse lui a vincere. È stato un incontro che ha mostrato le capacità dei due wrestler in una sfida di resistenza e strategia.

La scorsa sera a Smackdown in diretta da Berlino, Drew Mcintyre ha affrontato Cody Rhodes in un "Three stages of hell match", la stipulazione consisteva in un incotro al meglio delle 3 cadute le quali regole sarebbero cambiate al termine della precedente. Nonostate gli s pot principali fossero già stati decisi ed ufficializzati, il verdetto che ha visto lo scozzese uscirne campione è stato deciso solo qualche ora prima dell'inizio del match, aggiungendo l'interferenza di Fatu come pepe alla contesa. Un buon segnale, che indica la crescente disponibilità della compagnia a lasciare che le trame rimangano fluide, facendo così fronte alla previdinilità che ha contraddistinto la direzione creativa di Triple H, tanto criticata dai media e dai fan.

