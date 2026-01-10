WWE | Drew McIntyre dorme da campione dopo la vittoria del titolo a SmackDown

Drew McIntyre si conferma campione dopo la vittoria a SmackDown Berlino, battendo Cody Rhodes in un intenso 3 Stages of Hell Match. Poco dopo aver conquistato il titolo, il wrestler ha condiviso su Instagram una foto che ha attirato molta attenzione. Questa vittoria rappresenta un momento importante nella sua carriera in WWE, consolidando il suo ruolo di Undisputed WWE Champion.

Drew McIntyre non ha lasciato SmackDown Berlino solo da campione. ma ha anche dormito come tale. Poco dopo la sua clamorosa vittoria contro Cody Rhodes in un durissimo 3 Stages of Hell Match nell’edizione del 9 gennaio di SmackDown, il nuovo Undisputed WWE Champion ha condiviso su Instagram una foto che è diventata immediatamente virale. Nell’immagine, McIntyre è disteso a letto, gli occhi chiusi, mentre stringe serenamente la cintura del titolo WWE tra le braccia. Uno scatto semplice, senza didascalia, ma capace di raccontare tutto: l’emozione pura di un wrestler che ha lottato per anni, sacrificando tutto, e che finalmente può riposare con l’oro stretto al petto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

