WRC2 – Bernhard ten Brinke sceglie la GR Yaris di Step Five

Bernhard ten Brinke ha scelto la Toyota GR Yaris Rally2 di Step-Five Motorsport per il campionato WRC2. Il pilota olandese parteciperà a sei round iridati, affidandosi a questa vettura per affrontare le sfide del rally. La collaborazione tra ten Brinke e Step-Five si inserisce nel percorso di sviluppo e competizione nel rally mondiale.

Il pilota olandese al via di sei round iridati con la Toyota GR Yaris Rally2 di Step-Five Motorsport. Nella passata stagione, Bernhard ten Brinke ha preso parte a quattro round del WRC2: Svezia, Portogallo, Grecia ed Estonia. Ci sarà anche l'olandese Bernhard ten Brinke tra i protagonisti del WRC2, con un programma articolato che lo

