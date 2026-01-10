WRC – Lancia verso il debutto con la HF Integrale Rally2

La Lancia si prepara al debutto nel Rally2 con la nuova HF Integrale, un modello che unisce tradizione e tecnologia. Per Gryazin, questa vettura incarna un legame con il passato, mentre Yohan Rossel la vede come un’opportunità per competere ai massimi livelli. La presentazione del veicolo segna un passo importante per il ritorno del marchio nel rally, con un focus sulla performance e sull’innovazione.

Se per Gryazin Lancia rappresenta il collegamento emotivo e culturale con il passato, per Yohan Rossel l’approccio è più orientato alla dimensione agonistica immediata. Il pilota francese ha riconosciuto apertamente l’importanza del nome Lancia, ma ha chiarito come l’attenzione resti concentrata sul lavoro da svolgere. Lancia prepara il ritorno nel Campionato del mondo rally con . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

