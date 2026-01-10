WRC – I Sami contro il Rally di Svezia e con le renne

Nel rally di Svezia 2025, le comunità Sami hanno manifestato preoccupazioni riguardo al percorso, con tensioni emerse già nell’edizione precedente. La discussione su alcuni tratti del tracciato, inclusa la presenza delle renne, ha coinvolto organizzatori, autorità locali e Sami, evidenziando il rapporto complesso tra eventi sportivi e rispetto delle tradizioni e dell’ambiente delle popolazioni indigene.

La tensione con le comunità Sami aveva già raggiunto livelli elevati nell'edizione precedente. Nel 2025, il tracciato era stato oggetto di discussioni fino a pochi giorni prima della partenza, con un confronto serrato tra organizzatori, autorità locali e comunità Sami. Alla fine il rally si era svolto come previsto, ma il clima era rimasto estremamente .

