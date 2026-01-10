Wonder Man | Il nuovo trailer svela finalmente l’iconico costume di Simon Williams

Il nuovo trailer di Wonder Man rivela per la prima volta l’iconico costume di Simon Williams, segnando l’atteso debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. I teaser recenti aumentano l’anticipazione, offrendo uno sguardo più dettagliato sulla serie. Questo passo rappresenta un momento importante per i fan e gli appassionati, pronti a scoprire come si inserirà nel vasto universo Marvel.

Il debutto di Wonder Man nel Marvel Cinematic Universe si avvicina e i nuovi teaser stanno arrivando con una velocità che ricorda la campagna promozionale di Avengers: Doomsday. Se i primi video ci avevano dato un assaggio dei poteri ionici del protagonista, l’ultimo trailer ha finalmente svelato quello che tutti i fan aspettavano: il costume ufficiale dell’ MCU. Un Omaggio Fedele ai Fumetti Marvel. This isn’t just a Super Hero story. It’s the role of a lifetime. #WonderMan premieres January 27 at 6PM PT only on @DisneyPlus. pic.twitter.comavNEiAsm37 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 9, 2026 Al secondo 0:05 del nuovo filmato, vediamo Simon Williams (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II ) sul set di un film, intento a recitare contro una pallina da tennis su un’asta (il tipico riferimento meta-cinematografico della serie ai processi di CGI dei Marvel Studios). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

