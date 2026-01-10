West Wing Timothy Busfield accusato di abusi sessuali su minori | spiccato un mandato di arresto per l' attore

Da movieplayer.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Timothy Busfield, noto attore e regista, è stato oggetto di un mandato di arresto emesso dal tribunale del New Mexico con l’accusa di abusi sessuali su minori. Le accuse riguardano la sua attività nel settore cinematografico e televisivo, tra cui lavori come

Gravissime accuse per il regista e attore nel cast di film e serie come L'uomo dei sogni e For Life, avanzate dal tribunale del New Mexico nelle scorse ore. Timothy Busfield, prolifico attore e regista in film e serie televisive, tra cui West Wing - Tutti gli uomini del Presidente e Sleepy Hollow, è stato ufficialmente accusato di pedofilia. Secondo la versione dei pm del New Mexico, l'attore avrebbe abusato sessualmente di ragazzi minorenni sul set di una produzione televisiva. In base alla denuncia penale presentata nei giorni scorsi, uno dei giovani coinvolti avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine che Busfield lo avrebbe toccato nelle parti intime mentre si trovavano sul set dopo la fine di una scena quando, all'epoca, aveva soltanto 7 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

west wing timothy busfield accusato di abusi sessuali su minori spiccato un mandato di arresto per l attore

© Movieplayer.it - West Wing, Timothy Busfield accusato di abusi sessuali su minori: spiccato un mandato di arresto per l'attore

Leggi anche: “Chiamatemi zio Tim”: Timothy Busfield accusato di abusi su minori, le rivelazioni shock dal set di The Cleaning Lady

Leggi anche: Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La star di “West Wing” Timothy Busfield affronta accuse di abusi sessuali su minori, mandato emesso; La Washington Nationwide Opera lascerà il Trump-Kennedy Heart a causa delle difficoltà finanziarie segnalate; Tecnologia automobilistica al CES 2026: dominio assoluto dell’IA; Timothy Busfield affronta accuse di abusi sessuali su minori che coinvolgono minori.

west wing timothy busfieldTimothy Busfield, l'attore accusato di violenza sessuale su due fratellini di 11 anni: «Zio Tim? Ci tocca come non dovrebbe» - L'attore Timothy Busfield, 68 anni, è accusato di violenza sessuale e abuso di minori. msn.com

west wing timothy busfield"West Wing", l'attore Timothy Busfield accusato di abusi su minori: cosa sta succedendo - Scandalo clamoroso nel mondo delle serie TV: l'attore 68enne Timothy Busfield, celebre per il ruolo di Danny Concannon in " The West Wing " e recentemente regista per " The Cleaning Lady ", è stato ... tag24.it

west wing timothy busfield“Chiamatemi zio Tim”: Timothy Busfield accusato di abusi su minori, le rivelazioni shock dal set di The Cleaning Lady - Timothy Busfield, volto noto della televisione americana e regista, si trova al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha scosso l’industria dell’intrattenimento. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.