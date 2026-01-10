Webnel 2025 oltre 9mila cyber-attacchi
Secondo il rapporto annuale della Polizia Postale, nel 2025 si sono verificati oltre 9.000 cyber-attacchi, su un totale di circa 49.000 alert. Questi dati evidenziano l’aumento delle minacce informatiche e la crescente importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere aziende e utenti online. La consapevolezza e la prevenzione rappresentano elementi fondamentali per contrastare l’incremento dei rischi nel mondo digitale.
8.00 Report annuale della Polizia postale sulla sicurezza cibernetica. Nel 2025 9.250 casi di attacchi informatici su 49mila alert. Gestite 47 richieste di cooperazione internazionale. Preoccupano adescamento online e cyberbullismo, rispettivamente 428 e 361 casi. Più colpita la fascia 14-17 anni. Attivate 477 procedure di Codice Rosso contro la violenza sulle donne, soprattutto per stalking e revenge porn. Sul versante del terrorismo online, 54 indagati, oltre 227mila contenuti web monitorati e 533 oscurati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Agricoltura, Fondazione Enpaia, oltre 41mila iscritti e 9mila imprese. Patrimonio oltre i 2,1 miliardi
Leggi anche: Le immagini della maxi piantagione di marijuana scoperta nel Cagliaritano: sette serre con oltre 9mila arbusti
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.