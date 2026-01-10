Webnel 2025 oltre 9mila cyber-attacchi

Secondo il rapporto annuale della Polizia Postale, nel 2025 si sono verificati oltre 9.000 cyber-attacchi, su un totale di circa 49.000 alert. Questi dati evidenziano l’aumento delle minacce informatiche e la crescente importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere aziende e utenti online. La consapevolezza e la prevenzione rappresentano elementi fondamentali per contrastare l’incremento dei rischi nel mondo digitale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.