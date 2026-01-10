Vuole soldi dalla madre e cerca di sfondarle la porta di casa a calci | 28enne arrestato a Milano
Un 28enne è stato arrestato ieri a Milano dopo aver tentato di sfondare la porta di casa della madre con calci, nel tentativo di ottenere del denaro. L'episodio è avvenuto in via Segneri, nella periferia ovest della città, vicino alla fermata della metro M4. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze, e l’uomo è stato portato in caserma.
L'episodio si è verificato ieri, 9 gennaio, in un'abitazione nella periferia ovest di Milano, in via Segneri, nei pressi dell'omonima fermata della metro M4. 🔗 Leggi su Fanpage.it
