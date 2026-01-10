‘Vota il tuo presepe’ vince l’opera di via Parisio | Coi sassi di piazza Maggiore e i cantieri del tram

Il presepe di via Parisio, realizzato dalla signora Piera Cavazza, si è aggiudicato la vittoria nell’ottava edizione di ‘Vota il tuo presepe’. L’opera si distingue per l’uso di materiali come i sassi di piazza Maggiore e i cantieri del tram. L’iniziativa, organizzata a Bologna, mira a valorizzare le rappresentazioni natalizie dei cittadini e a promuovere la tradizione locale.

Bologna, 10 gennaio 2026 - Il presepe di via Parisio della signora Piera Cavazza vince l'ottava edizione dell'iniziativa ' Vota il tuo presepe '. Al secondo posto il presepe di piazza Capitini. Nel gradino più basso del podio la parrocchia di Santa Croce di Selva Malvezzi. Ma il ringraziamento principale va a coloro che hanno fatto pervenire i coupon al nostro giornale: sono settemila i tagliandi ricevuti in poco meno di un mese, nuovo record e un traguardo molto importante per chi ha allestito le diverse Natività. Vota il tuo presepe: il video dell'arcivescovo Zuppi La vincitrice: "Ho fatto una gara col sindaco".

