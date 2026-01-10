Volontari Giubileo in udienza dal Papa

Il 12.21 si è tenuta l’udienza del Papa con i collaboratori e i volontari del Giubileo della Speranza, appena concluso. Un momento di confronto e condivisione tra le persone che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, sottolineando l’importanza del servizio e della solidarietà. Questa occasione ha permesso di riflettere sull’esperienza vissuta e sul ruolo dei volontari nel promuovere i valori di speranza e di comunità.

12.21 Udienza del Papa con i collaboratori e i volontari del Giubileo della Speranza appena concluso. "Grazie a voi Roma ha offerto a tutti il suo volto di casa accogliente, di comunità aperta, gioviale e al tempo stesso discreta e rispettosa, aiutando ciascuno a vivere con frutto questo grande momento di fede", ha detto loro. Tra le autorità presenti, la premier Meloni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, il presidente della Regione Lazio Rocca e il sindaco di Roma Gualtieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Giubileo della Speranza, soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIV

Leggi anche: Come vestirsi in udienza dal Papa?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giubileo, l’ultimo pellegrinaggio dei volontari attraverso la Porta Santa; Giubileo 2025: accoglienza e solidarietà . Sabato Udienza con Papa Leone in diretta su TV2000; ...e per ultimi i volontari del Giubileo; Il Giubileo 2025 è stato diverso dagli altri: dall’Anno Santo fino ai mesi di guerre e tensioni sociali.

Giubileo 2025: anche una delegazione del Consorzio “A casa con cura” domani all’incontro di Papa Leone XIV con collaboratori e volontari - Anche una delegazione del Consorzio “A casa con cura”, accompagnata da Paolo Ragusa, presidente di Ancos Unci, sarà presente domani mattina all’udienza di Papa Leone XIV con i collaboratori e volontar ... agensir.it

Leone XIV: Tv2000, domani e domenica in onda l’incontro con volontari del Giubileo, i giovani di Roma e la messa nella Sistina con i battesimi - Su Tv2000 e Play2000 gli appuntamenti con Papa Leone XIV del weekend: domani, sabato 10 gennaio, alle 11. agensir.it

Udienza generale 31 dicembre 2025: Papa Leone fa un bilancio dell’Anno Santo - Un Anno Santo di gioie e dolori, ci ha insegnato a scorgere Dio anche nei momenti più difficili. lalucedimaria.it