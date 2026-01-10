volley b1 femminile

L’Elettromeccanica Angelini inizia il nuovo anno nel campionato di Serie B1 femminile con un derby romagnolo, in programma domani alle 17. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. Un incontro che vedrà le atlete impegnate con determinazione, in un contesto di crescente interesse per il volley femminile nella regione.

L’anno nuovo dell’ Elettromeccanica Angelini, impegnata nel torneo di volley di serie B1 femminile, si apre con un derby romagnolo: domani alle 17.30 al Pala Bcc Romagnolo arriverà Riccione. Entrambe le formazioni vengono da una sconfitta: Cesena è tornata a mani vuote dall’insidiosa trasferta sul campo di Figline Valdarno, mentre Riccione è stata piegata da Campagnola Emilia. La classifica del girone B vede le bianconere al penultimo posto con 8 punti, a -3 proprio dalle avversarie, attualmente undicesime e momentaneamente fuori dalla zona rossa. Il commento pre gara è affidato alla regista Camilla Lupoli: "Il 2025 si è chiuso con una gara difficile, nella quale abbiamo disputato un ottimo primo set per poi, però, calare senza riuscire a reagire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

