Volley b1 femminile e b Biauto Jumboffice sfida casalinga con Grosseto

Dopo la pausa delle festività, le squadre della nostra provincia tornano in campo nella serie B1 femminile e B. Biauto Jumboffice. La sfida casalinga contro Grosseto rappresenta un importante momento di ripresa per il volley locale, offrendo un’occasione di confronto e crescita. Le partite di questa categoria continuano a suscitare interesse e attenzione tra gli appassionati della zona.

Dopo la pausa per le festività, tornano a gareggiare le squadre della nostra provincia nella serie cadetta. Nel torneo di B1 femminile, odierna trasferta a San Giorgio Piacentino (ore 18) per la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley. Match che, classifica alla mano, non dovrebbe rappresentare un test difficile per le valdarnesi, considerati i 14 punti in più delle figlinesi rispetto alle avversarie. Attenzione, però, a non sottovalutare l'impegno e quindi le atlete di Chiappafreddo dovranno scendere in campo con la consueta determinazione per conquistare la posta in palio. Si giocherà, invece, il 14 gennaio (ore 21) la sfida fra Castel Maggiore e Savino Del Bene Scandicci.

