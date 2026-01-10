Vogliamo risposte sul caso Paragon | perché continueremo a chiederne conto al governo e a Giorgia Meloni

Al ritorno dalle festività, il caso Paragon torna sotto i riflettori. Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha commentato le accuse, sostenendo che le abbiamo

Alla conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha finalmente detto qualcosa sul caso Paragon, accusandoci di averla "implicitamente" accusata di averci spiato. Facciamo chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”

