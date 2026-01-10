Vogliamo risposte sul caso Paragon | perché continueremo a chiederne conto al governo e a Giorgia Meloni

Al ritorno dalle festività, il caso Paragon torna sotto i riflettori. Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha commentato le accuse, sostenendo che le abbiamo

Il caso Paragon, Giorgia Meloni e la verità sui reporter spiati: “Ma sui giornali ho visto la mia vita scandagliata, non quella di altri” - “Ci sono anche due Procure che stanno lavorando su questo tema. notizie.com

Vittimismo, mezze verità e mancate risposte: la versione di Meloni sul caso Paragon fa acqua da tutte le parti - La presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa di inizio anno, è stata chiamata a rispondere in modo chiaro sul caso Paragon e lo spionaggio ... msn.com

Ore non pagate, niente premi, turni massacranti: medici dell’Aou di Sassari pronti allo sciopero La denuncia dei sindacati: «Situazione gravissima, il personale è stato umiliato. Vogliamo risposte immediate» - facebook.com facebook

Crans-Montana, la famiglia Galeppini chiede risposte: «Vogliamo sapere come è morto Emanuele». Domani i funerali in forma privata genovaquotidiana.com/2026/01/07/cra… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.