Vivere all’ombra del Bradisismo dal diario di Martina

Vivere a Puteoli significa convivere con il costante rischio del Bradisismo, un fenomeno geologico che ha trasformato la quotidianità dei residenti. Questo cambiamento ha influenzato le abitudini e la percezione della sicurezza della comunità, rendendo il fenomeno una presenza quotidiana. Attraverso il diario di Martina, si approfondisce la realtà di chi affronta questa nuova normalità, cercando di adattarsi e trovare equilibrio in un contesto di incertezza.

La vita dei puteolani è cambiata drasticamente. Se un tempo il terremoto era un evento eccezionale, oggi è diventato un inquilino fisso ed indesiderato. La routine è scandita da sciami e sequenze sismiche che non danno tregua. Ogni rumore sordo, ogni vibrazione dei vetri, mette le persone in allarme. Martina frequenta la quarta elementare e .

