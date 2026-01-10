Vita e cinema nel mistero di Dead Star | il primo film del regista bergamasco Milesi approda su Prime Video

È arrivato su Prime Video il primo film del regista bergamasco David Milesi, intitolato «Dead Star». Scritto con Diandra Elettra Moscogiuri, il film esplora temi di vita e cinema, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo. Questa opera rappresenta il debutto di Milesi nel panorama cinematografico, segnando un passo importante nella sua carriera.

LA NOVITÀ. È approdato su Prime Video il primo film del regista bergamasco David Milesi, scritto insieme a Diandra Elettra Moscogiuri. La storia prende le mosse da una produzione cinematografica mescolando realtà e finzione.

