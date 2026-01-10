Nel lago Ushiku, in Giappone, è stato scoperto un nuovo microrganismo chiamato Ushikuvirus, un virus gigante che potrebbe fornire importanti spunti sulla formazione delle cellule complesse. Ricercatori dell’Università delle Scienze di Tokyo hanno identificato questo organismo, il quale potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti ancora poco compresi dell’evoluzione biologica. Questa scoperta apre nuove prospettive nello studio dei virus e delle origini della vita.

Nelle acque dolci del lago Ushiku, nella prefettura giapponese di Ibaraki, ricercatori dell’Università delle Scienze di Tokyo hanno individuato un microrganismo straordinario: l’ Ushikuvirus, un virus gigante che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sull’origine delle cellule complesse. I virus tradizionali sono minuscoli, misurano appena 20-100 nanometri. Quelli giganti, scoperti solo nel 2003, raggiungono invece i 200 nanometri e possiedono caratteristiche sorprendenti. L’Ushikuvirus in particolare ha un genoma composto da oltre 666.000 coppie di basi e ben 784 geni distinti, numeri impressionanti per un’entità che tecnicamente non è nemmeno considerata “viva”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Virus gigante scoperto in Giappone e potrebbe aiutarci a svelare alcuni misteri ancora senza risposta

