Virtus serve l’impresa Al Ruggi arriva Caserta

La Virtus si prepara alla sfida contro Caserta, in programma questa sera al PalaRuggi alle ore 21. Dopo una settimana caratterizzata da risultati deludenti, la squadra cerca una risposta sul campo. L'incontro rappresenta un momento importante per la stagione, con l’obiettivo di riprendere il cammino e migliorare la propria posizione in classifica.

Si chiude questa sera, al PalaRuggi (palla a due ore 21), una settimana piena e, finora, poco proficua per la Virtus. Reduce dal doppio ko esterno con Ferrara e Casoria, Imola affronta oggi una delle corazzate di questo girone B, la Paperdi Juvecaserta. Seconda della classe a due soli punti dalla capolista Livorno, la formazione di Lino Lardo finora ha perso soltanto tre partite, e fuori casa ha un ruolino di marcia di sette vittorie su nove gare. Insomma, un avversario solidissimo che già all’andata travolse Melchiorri e compagni. Tiene banco, in casa Virtus, la questione legata al mercato. Come vi avevamo anticipato nel giorno del recupero di Casoria, Nicolò Castellino non è più un giallonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

