Virtus Laguna pericolosa La strada è quella giusta Ma l’Eurolega si fa sentire

La Virtus si prepara a tornare in campo dopo la trasferta di Atene e il confronto con il Panathinaikos, affrontando una sfida importante in Eurolega. Con i rientri di Alen Smailagic e Carsen Edwards, la squadra cerca di trovare il giusto equilibrio per affrontare il doppio impegno infrasettimanale. La strada è quella giusta, ma la competizione europea si fa sentire, richiedendo concentrazione e determinazione.

Un po' più profonda con i ritorni di Alen Smailagic e Carsen Edwards, ma non ancora abbastanza per tenere botta in un doppio confronto infrasettimanale (e ravvicinato) di Eurolega, la Virtus appena tornata dalla trasferta di Atene e dal confronto con il Panathinaikos si appresta a ripartire già quest'oggi con destinazione Venezia. Le sfide si susseguono l'una dietro l'altra in un calendario che tra Eurolega e campionato si fa di settimane in settimana sempre più fitto. Tanti impegni per i bianconeri che domani al Taliercio si giocano una sfida importante che chiude il girone di andata e che, in attesa di conoscere cosa succederà a Trapani, potrebbe confermare i bianconeri in testa alla classifica.

