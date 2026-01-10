Violenta mareggiata a Castel Volturno danni e allagamenti | E' emergenza territoriale

Nel pomeriggio, Castel Volturno è stata colpita da una forte mareggiata che ha causato danni e allagamenti. L'evento ha evidenziato le criticità legate all'emergenza territoriale nella zona, sottolineando la necessità di interventi mirati per la tutela delle aree costiere e la sicurezza dei cittadini. La situazione rimane sotto controllo mentre si valutano le azioni da intraprendere per fronteggiare i danni provocati dall'evento atmosferico.

Violenta mareggiata e danni a Castel Volturno. E' quanto accaduto nel corso del pomeriggio nella città del litorale."Tutta la fascia costiera è stata interessata, dalle aree storicamente più fragili di Bagnara e Destra Volturno fino alla zona di Ischitella, nessun tratto è stato risparmiato -.

Il maltempo a #CastelVolturno ha provocato una violenta mareggiata che ha colpito il Lido Don Pablo, causando danni significativi e praticamente facendo scomparire la spiaggia. Onde alte e vento forte hanno eroso il litorale, travolgendo strutture e arredi pre - facebook.com facebook

