Villamagna piange Michele Durante storico fondatore della Cantina sociale

Villamagna piange Michele Durante, figura fondamentale nella storia della Cantina sociale del territorio. Come fondatore e presidente, ha contribuito a consolidare un’istituzione che rappresenta un punto di riferimento per la comunità del Chietino. La sua scomparsa lascia un vuoto importante, testimoniando il suo impegno e la passione per lo sviluppo locale e il settore vitivinicolo.

, punto di riferimento della comunità del Chietino e della quale è stato anche presidente. Una figura amichevole e stimata da tutta la comunitàLascia la moglie Assunta, i figli Danilo e Patrizia, il genero e il nipote.

