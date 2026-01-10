Un vigilante è deceduto in un cantiere delle Olimpiadi dopo aver accusato un malore durante il turno di notte. L’uomo, impegnato all’aperto in condizioni rigide, ha avvertito i colleghi prima di perdere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La tragedia evidenzia le criticità legate alle condizioni di lavoro notturno nei cantieri di grandi eventi.

Si è sentito male durante il turno di notte, ha fatto in tempo ad allertare i colleghi che hanno chiamato il 118. Ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto nel cantiere dello stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, una delle opere più importante delle Olimpiadi invernali che inizieranno tra meno di un mese. Si chiamava Pietro Zantonini, faceva il vigilante, aveva 55 anni ed era originario di Brindisi. Si è spento la notte dell’ 8 gennaio e ora la famiglia chiedere di vederci chiaro, di indagare e capire se la sua morte era evitabile con migliori condizioni di lavoro. Nella denuncia presentata dalla famiglia di Zantonini attraverso l’avvocato Francesco Dragone, emergono infatti tutte le preoccupazioni che il vigilante aveva già fatto presenti ai parenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vigilante muore in un cantiere delle Olimpiadi: “Lavorava di notte all’aperto in condizioni rigide”

