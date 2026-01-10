Vigilante muore di freddo in un cantiere di Milano Cortina

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, Pietro Zantonini, 55 anni, vigilante di Cortina d’Ampezzo, è deceduto a causa delle rigide temperature sotto lo zero, mentre si trovava in un gabbiotto riscaldato con una stufetta. L’incidente si è verificato nel cantiere dello stadio del ghiaccio a Milano Cortina. La sua morte solleva questioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro durante le attività di sorveglianza in condizioni climatiche estreme.

Solo, in un gabbiotto riscaldato con una stufetta, con temperature oltre dieci gradi sotto lo zero. Così la notte tra il 7 e l'8 gennaio è morto Pietro Zantonini, 55 anni, vigilante che lavorava a Cortina d'Ampezzo nei pressi del cantiere dello stadio del ghiaccio. Per svolgere questo lavoro legato ai Giochi olimpici era partito a settembre da Brindisi, dove sarebbe tornato a fine gennaio quando.

